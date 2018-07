tilow3 godzinę temu Oceniono 15 razy 9

Spokojna wasza nieuczesana! PiS nie po to zdobywa SN, żeby oddać władze! skoro suweren chciał, by PiS przejął władzę, to przecież chyba to jest oczywiste, że to nie może się skończyć. Propaganda "zachodu" robi wodę z mózgów obywateli a ci nie myślą racjonalnie i co? może chcą głosować na "totalną opozycję"? Nie! nie możemy pozwolić oddać władzy, więc ogłosimy po przejęciu sądów..... no powiedzmy 60 % poparcie! (nie możemy 99% bo to byłoby przegięcie) Raz zdobytej władzy, nie oddamy nigdy, my pisowcy! i każda ręka podniesiona na PiS, zostanie odrąbana! tak nam dopomóż bóg! Bóg Horror i Ojczyzna!