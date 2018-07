Tąpnięcie poparcia dla PiS w najnowszym sondażu. Ale nadal z mocną przewagą nad opozycją

marywil2012 pół godziny temu Oceniono 12 razy 4

mogą liczyć na 18procent uprawnionych do głoowania. i to jest wysokość poparcia uciułana i słusznie im należna, bo tylu jest w Polsce frustratów i zawistników, gotowych przymknąć oko na rządy dyktatury byle dokopać tym, których uważają za wygranych. Obsesyjne mówienie o złodziejach i wszechobecny wątek spisków to znak firmowy wyborców pis. Ale co z tymi, którzy gotowi byliby zagłosować poza tym podstawowym poparciem 18% uprawnionych do głosowania? Oj, lubią oni schlebiać każdej władzy ale przywiązania bym się po nich nie spodziewał. Przy najbliższych przesileniach spadnie poparcie z tej strony. Opozycja, która będzie w stanie zewrzeć szeregi będzie poważnym zagrożeniem dla pisowskich bolszewików. poczekajmy jeszcze trochę. widać już główne problemy pisu na horyzoncie. społeczeństwo zaczyna się orientować, że nie chodzi o żadne reformy tylko o demolkę jakiegoś stanu, który nie jest wprawdzie idealny ale z pewnością nie będzie zastąpiony przez idealny. pytanie więc: po co robić to co robi pis i w takim a nie innym celu. Niestety pojawiają sie zupełnie oczywiste wnioski: władza, wpływy, kwestie materialne. Pis się tak okopało, że nawet się nie zorientują, jak będą musieli fałszować wybory, żeby udowodnić swoje poparcie wśród "suwerena".