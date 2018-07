Której partii jest w Polskim Radiu najwięcej? Bez zaskoczenia. Publikujemy wewnętrzny raport

Publikujemy wyniki wewnętrznych, bo wykonywanych przez Dział Statystyk i Dokumentacji Programowej Polskiego Radia, pomiarów obecności reprezentantów rożnych partii na antenach PR. Pomiary te obejmują czas od stycznia 2016 r. do marca br.

Obecność formacji politycznych na antenach Polskiego Radia, Marta Kondrusik / Gazeta.pl, Adrian Grycuk / Wikipedia Marta Kondrusik / Gazeta.pl, Adrian Grycuk / Wikipedia

Zestawienie załączono do jednego z pism wysłanych przez zarząd Polskiego Radia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dokumencie tym podkreślono: - Proporcje udziału polityków w programach mają co do zasady odzwierciedlać liczbę mandatów zdobytych przez poszczególne partie polityczne.

Obecnie klub PiS ma 298 posłów i senatorów. PO: 166. Obecność polityków obu największych formacji faktycznie jest proporcjonalna do liczby parlamentarzystów. Wyraźnie natomiast nadreprezentowany jest klub Kukiz'15, który z 42 stopniał do 29 szabel, ale na antenach PR i tam było obecny przez prawie 140 godzin. Małe kluby Nowoczesnej (22 posłów) oraz PSL-u (18) też - wedle danych PR - miały więcej czasu, niż wynikałoby to z liczby mandatów.

Na antenie Polskiego Radia 24 - to informacyjna antena PR - Kukiz'14 jest obecny niemal tak często jak Platforma, choć jest kilka razy mniejszy niż klub Grzegorza Schetyny. Najbardziej zrównoważona jest radiowa Trójka, na której antenie Platformie niewiele brakuje do wyniku PiS. Z kolei najwięcej czasu antenowego politykom PiS oddaje Polskie Radio 24.

Koalicja rządząca (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie J. Gowina) ma w sumie 400 godzin na wymienionych antenach Polskiego Radia. Z kolei opozycja (rozumiana jako: PO, Nowoczesna, PSL, Unia Europejskich Demokratów) - 398 godzin. Kluby Kukiz'15 oraz Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego formalnie są poza obozem rządzącym, ale w rzeczywistości często wspierają klub PiS, więc nie uwzględniliśmy ich w statystyce jako klubów opozycyjnych.

Zobacz także: