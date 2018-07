Donald Tusk przegrywa z Andrzejem Dudą. Jest najnowszy sondaż prezydencki

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla Super Expressu wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, na Andrzeja Dudę zagłosowałoby 32 proc. badanych. Donald Tusk cieszy się poparciem 21 proc. respondentów. Trzecie miejsce dla Roberta Biedronia, na którego chce głosować 17 proc. badanych.

Sondaż dla „SE” przeprowadzono w dniach 11–12 lipca na próbie 1094 dorosłych Polaków.

W piątkowym wywiadzie w TVN24 Donald Tusk zapowiedział, że wystartuje w wyborach prezydenckich w 2020 r. pod warunkiem, że na to samo zdecyduje się prezes PiS Jarosław Kaczyński. To wywołało falę komentarzy ze strony polityków PiS. Rzeczniczka partii Beata Mazurek napisała na Twitterze, że wyzwanie Kaczyńskiego na pojedynek to rejterada, bo Tusk, który doskonale wie, że prezes PiS nie wystartuje w wyborach, zwyczajnie nie chce przegrać z Dudą.

