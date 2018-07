polakadam pół godziny temu Oceniono 17 razy 7

Prawda jest taka że do afery AG jak też i SKOKów doszło tylko dlatego że drużyna dojnej zmiany konsekwentnie blokowała objęcie parabanków państwowym nadzorem KNF. Już w 2006 r klub PO zgłosił poprawkę aby rozszerzyć działalność KNF także na instytucje parabankowe. Poprawkę nr 5 odrzucono dokładnie 21 lipca 2006 roku głosami PiS. Stenogramy z posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych z 13 lipca 2006 r o potwierdzają. Głos w sprawie rozszerzenia działalności KNF na parabanki zabrał wtedy poseł PO Szulc: - (…)W drugiej poprawce, odnoszącej się do art. 1 ust. 2, proponujemy dodanie pkt 7 w brzmieniu: "nadzór nad instytucjami finansowymi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, sprawowany w zakresie zgodności ich działalności z prawem". Z wyników imiennego głosowania wynika, że za odrzuceniem poprawki do ustawy o KNF o o instytucjach finansowych głosowało 146 posłów PiS. Kolejna ustawa autorstwa PO z 2009r została zablokowana przez prezydenta LK i w efekcie weszła w życie dopiero w 2012, w tym też roku Plichta został aresztowany.