W programie "Woronicza 17" w TVP Info do ostrej wymiany zda dosz這 mi璠zy Piotrem Ikonowiczem (dzia豉czem Ruchu Sprawiedliwo軼i Spo貫cznej) a pos貫m PiS Dominikiem Tarczy雟kim. Go軼ie omawiali stanowisko Donalda Trumpa ws. Nord Stream 2, kt鏎e jest to窺ame z tym, jakie prezentuj polskie w豉dze, czyli alarmowa o negatywnych skutkach tej inwestycji.

Wszystko zapocz徠kowa Ikonowicz, kt鏎y stwierdzi:

W polskich elitach jest tradycja podlizywania si jakiemu hegemonowi. Bardzo d逝go lizano, 瞠 tak powiem derriere (z franc. "pupa") w豉dzy radzieckiej, natomiast Bre積iewa zast徙i Trump, ale mechanizm psychologiczny jest ten sam.

P騧niej Ikonowicz doda, 瞠 USA wci庵a這 Polsk w "irack i afga雟k awantur" i generalnie kontakty ze Stanami Zjednoczonymi zawsze "kosztuj konkretne pieni康ze". - Ja te na miejscu Trumpa, kt鏎y jest biznesmenem, chwali豚ym frajera, kt鏎y jest sk這nny kupowa trzy razy dro窺zy gaz - skwitowa.

Tarczy雟ki: Polacy i Polska nie s frajerami!

Na to zareagowa oburzeniem Dominik Tarczy雟ki, kt鏎y dopytywa, o kim per "frajer" m闚i Ikonowicz. - O Polsce niestety - us造sza. To rozsierdzi這 pos豉 PiS, kt鏎y zacz掖 grzmie, 瞠 zar闚no Polska, jak i Polacy, frajerami nie s i to nie jest j瞛yk, kt鏎y powinien pojawia si w telewizji publicznej.

Na tym jednak si nie sko鎍zy這, poniewa Tarczy雟ki dalej dr捫y temat. Oceni, 瞠 gdy s逝cha Ikonowicza, to przypomina這 mu to Dziennik Telewizyjny z lat 80.

- Takie prosowieckie postawy o imperialistach, o wielkich tych, kt鏎ym si podlizujemy - zacz掖 Tarczy雟ki, ale przerwa mu Piotr Ikonowicz, wtr帷aj帷, 瞠 przecie krytykowa te "podlizywanie si Bre積iewowi". - Prosz mi teraz nie przerywa! Pan, kt鏎y ma korzenie, wywodzi si, czerwone, jest osob, kt鏎a ma najmniejsze prawo m闚i - odpar Tarczy雟ki, ale zn闚 wtr帷i si Ikonowicz, zarzucaj帷 mu k豉mstwo.

Ikonowicz wspomina wi瞛ienie, Tarczy雟ki drwi

Pan jest ignorantem albo pan k豉mie, pan mnie obrazi, musz odpowiedzie. Pan jest m這dym cz這wiekiem, pan ma prawo nie wiedzie, kim ja jestem. I ja panu wybaczam. Natomiast po to, 瞠by pan m鏬 dzisiaj tak gard這wa, to ja siedzia貫m w wi瞛ieniu. Prosz o troch szacunku

- m闚i Ikonowicz.

W te zapewnienia (Ikonowicz rzeczywi軼ie, m.in. za kolporta niezale積ych pism siedzia w latach 80. w wi瞛ieniu - red.) nie wierzy jednak Tarczy雟ki, kt鏎y kpi, 瞠 "Wa喚sa te by internowany". Dalsz dyskusj uci掖 jednak prowadz帷y "Woronicza 17" Micha Racho, kt鏎y po prostu przekaza g這s kolejnemu go軼iowi.

