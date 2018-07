wujojano godzinę temu Oceniono 25 razy 9

Najbardziej przygnębiające jest, że to, co opisują, jest już w Polsce na tyle rutyną, że wręcz nudzi. Staczamy się po równi pochyłej. Zamykanie nieposłusznych sędziów do więzienia pod spreparowanymi zarzutami to tylko kwestia czasu.