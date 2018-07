Kornel Morawiecki o relacjach z Rosją: Nie chcę osłabiać syna, ale to ważniejsze niż układ rodzinny

partia 9 minut temu Oceniono 7 razy 5

Dziwna ta skłonność do Rosji u naszych patriotów. A jak nie do Rosji, to do USA pod kretynem Trumpem. Niektórzy zachwycają się Chinami, Jako dowodem, ze można się bogacić bez tej piędrolonej demokracji która chroni pedałów i ateistów. Urojone Międzymorze to też przecież szukanie jakiegoś przytuliska tam, gdzie bida i brak tradycji państwa prawa i demokracji. Jeżeli już coś patriotów pociąga to jakaś osobna Anglia bardzo niewygodnie się czująca w UE. To po stronie miłości. A czego nasi patrioci nienawidzą? Zachodniej Europy. Zjednoczonej, praworządnej, silnej. Dla patriotów byłoby najszczęśliwiej, gdybyśmy wszyscy, również zdrajcy narodu tacy jak jak, mieszkali gdzieś między Serbią a Bosforem, Blisko do Turków i Rosji. A fatalnym zrządzeniem losu sporo granic mamy z obrzydliwcami takimi jak Szwedzi, Duńczycy, Niemcy czy Czesi. Z powodu tej bliskości maluśko, a z Zachodem możemy być jak jedno, stać się jak Szwedzi czy Holendrzy, na zawsze zarazić się rządami prawa, tolerancją, światopoglądowym pluralizmem. Horribile dictum et auditum! Pezecież miejsce Polski nie na jakimś zgniłym Zachodzie, ale tam gdzie Rosja i Turcja, a Moskwa naszym Rzymem (przez złośliwy przypadek jęczymy pod papą Franciszkiem z tego zachodniego, zdeprawowanego Rzymu), bo tam tradycyjne (na wschodzie) wartości, wiara w Boga, prawo natury i dbałość o rodzinę. No i handel, handel z Rosją, bo kupią od nas każdą ilość cebuli. Patriota Albin Siwak (sporo go na YT) nachwalić się nie może Pucina, bo jak twierdzi, CCCP rządzili Żydzi przy pomocy NKWD, ale Pucin zrobił z nimi porządek. Niby nasi Patrioci podzieleni, nie wszyscy popierają dobrą zmianę, krytykują się na wzajem, Ale, szczególnie ci Prawdziwi Patrioci, od Siwaka, przez Morawieckiego po Wrzodaka i Michalkiewicza, z nadzieją spozirają na wschód. Ex oriente lux.