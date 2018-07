Najnowszy sondaż. Rządzący dalej liderem, ale z koalicją "anty-PiS" przegrywają. 6 partii w Sejmie

state77 godzinę temu Oceniono 12 razy 6

W następnej kadencji Polska wyjdzie z Unii, zamknie się granice, Rosja nas przytuli... Nierealne? Trzy lata temu nikt by nie uwierzył w to, co teraz się dzieje. A po 8 latach: "To wy przez ostanie 8 lat..." Tylko za taki tekst prosto do ciupy.