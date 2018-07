Tusk zdradził, jak Trump zakpił z niego przez telefon. "Jak tam Brexit? Są już następni?"

- Poza tym, że mamy to samo imię, to mamy wiele okazji spotykać się ze sobą i rozmawiać. Mamy bardzo dobre relacje - Donald Tusk przekonywał na antenie TVN24, że wie, "jak komunikować się z prezydentem Trumpem".

Były premier Polski dodał, że prezydent Trump "ma bardzo dobre przekonanie co do Polski. Zwłaszcza od czasu, kiedy został bardzo dobrze przywitany przez rząd PiS-u". - Ma generalne wyobrażenie, że Polacy go lubią. I ja z tego korzystam - stwierdził.

Tusk: Trump proponuje rekonstrukcję ładu

Donald Tusk w udzielonym wywiadzie poświęcił Donaldowi Trumpowi sporo miejsca. I choć podkreślał pozytywną relację z przywódcą USA, z jego wypowiedzi najmocniej wybrzmiała niechęć Trumpa do Unii Europejskiej i NATO.

- Prezydent Trump proponuje rekonstrukcję ładu światowego, gdzie Ameryka nie ma stałych przyjaciół, tylko zmienne sojusze i interesy - ocenił Tusk. Dodał, że podczas kilkukrotnych rozmów w cztery oczy z Trumpem "jego niechęć do Unii Europejskiej i do NATO była ponadstandardowa".

A jego otwartość wobec takich ludzi jak dyktator Korei Północnej, prezydent Putin czy prezydent Erdogan jest dość wyraźna

Na koniec przewodniczący Rady Europejskiej wyjawił, o co pytał go Trump podczas pierwszej rozmowy telefonicznej obu przywódców po wyborach w USA. - Zadzwonił do mnie i pyta: "Jak tam Europa? Jak tam Brexit? Są już następni?". I w jego głosie była nadzieja, tak szczerze mówiąc. Zresztą ten ton było słychać również w Londynie.

Tusk rzucił wyzwanie Kaczyńskiemu

W tej samej rozmowie Donald Tusk rzucił wyzwanie Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Nie wahałbym się ani chwili i stanąłbym do takiego pojedynku. Możecie w Polsce państwo zapytać prezesa Kaczyńskiego, czy przyjmuje takie wyzwanie. Powiedzmy, że jest to badawcze pytanie o nastrój pana prezesa - mówił Tusk w rozmowie z TVN24.