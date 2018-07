Iwona Hartwich i Jakub Hartwich mają zakaz wstępu do Sejmu. "Liczyliśmy na rozmowę"

Uczestnicy sejmowego protestu - Iwona Hartwich, Jakub Hartwich, Aneta Rzepka i Maneta Stanewicz - nie mają wstępu do Sejmu do 27 maja 2020 r. Taką informację przekazała mediom była posłanka Nowoczesnej, a obecnie parlamentarzystka należąca do koła Liberalno-Społeczni Joanna Scheuring-Wielgus.

- To pismo wewnętrzne Kancelarii Sejmu, umieszczone w biurze przepustek. Zakaz wydano 15 czerwca przez szefostwo kancelarii - mówi w rozmowie z Gazeta.pl posłanka. Zapowiada, że zwróci się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnieniem.

Informację potwierdził naszej redakcji dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Iwona Hartwich i Jakub Hartwich z zakazem

Iwona Hartwich o zakazie także dowiedziała się od parlamentarzystki. Niepełnosprawny syn Iwony Hartwich - Jakub Hartwich - jest obecnie asystentem Joanny Scheuring-Wielgus. Nie będzie mógł więc pojawiać się z posłanką w Sejmie.

- Oburza mnie to, bo proszę przypomnieć sobie słowa rzecznik Joanny Kopcińskiej, która zapraszała Jakuba i Adriana Glinkę [protestującego niepełnosprawnego - red.] do rozmów. Napiszemy pismo do marszałka, żeby wytłumaczył nam, skąd ten zakaz. Nie znamy uzasadnienia - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Iwona Hartwich.

- Może kancelaria obawia się kolejnego protestu? - pytamy.

- Nikt nie zamierza kolejny raz kłaść się w Sejmie na kafelkach. Liczyliśmy na rozmowę, na spotkania - podkreśla Hartwich.

Protest osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych 27 maja zawiesili protest prowadzony w Sejmie od 40 dni. - Po czterdziestu dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu, zawieszamy protest. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, jedynie do monologu - mówiła wówczas Iwona Hartwich.

Dodała, że protestujący nigdy nie zrozumieją, że w Polsce "osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, skazuje się na życie w biedzie i ubóstwie".

Grupa opiekunów wraz z osobami niepełnosprawnymi protestowała od 18 kwietnia. Zgłosili dwa postulaty - zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku "na życie", zwanego też rehabilitacyjnym.

Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania. Zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS. Parlament przyjął też ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Według rządu przyniesie ona gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 złotych oszczędności.

