Najwięcej płaci MSZ - prawie 9 tys. zł. Ale rządowe pensje bardzo się różnią

Najlepiej płacą Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli prof. Jacek Czaputowicz. A następnie resort rozwoju, którym rządzi Jerzy Kwieciński oraz kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego.

Średnie wynagrodzenia w ministerstwach. Fot. Gazeta.pl Fot. Gazeta.pl

W MSZ pensje są najwyższe, bo do opłacenia jest wielu dyplomatów, a to dobrze wynagradzani ludzie. Wedle informacji, którą uzyskaliśmy, wynagrodzenia podskoczyły ze średniej kwoty w 2015 r. 7 983 zł do 8 826 zł w 2017. W pierwszym kwartale obecnego roku pensje są póki co niższe o kilkaset złotych (8 352 zł), ale łącznie z dodatkami spływającymi z biegiem roku dobiją do ok. 9 tys. zł. Z kolei wśród samych pracowników Służby Cywilnej zatrudnionych w MSZ pensje wynosiły średnio 9 499 zł.

- Rzeczywiście mogą wystąpić różnice w średnich zarobkach między sprawozdaniem szefa Służby Cywilnej [ws. pensji urzędników należących do Służby Cywilnej], a tymi podanymi przez urzędy - przyznaje Mateusz Pawelec, naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji Departament Służby Cywilnej w kancelarii premiera.

Skąd te różnice? Jeden z powodów jest taki, że nie wszyscy pracownicy urzędów są członkami korpusu służby cywilnej. - Różnice mogą wynikać również z innej metodologii opracowania danych - podkreśla. W praktyce te różnice wynoszą od kilkuset złotych do nawet 1,5 tys. zł - Służba Cywilna zarabia lepiej niż ogół pracowników.

W kancelarii premiera średnia pensja skoczyła z 8 017 zł (w 2015 r.) o 38 zł (w 2016 r.) i o kolejne 560 zł (w 2017 r.), by w pierwszych miesiącach obecnego wynieść 8 538 zł. Dobrze płaci też Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, którym - przed awansem na premiera - kierował Mateusz Morawiecki. Ten resort nie odpowiedział nam na pytania o wynagrodzenia, ale ze sprawozdania szefa Służby Cywilnej wynika, że urzędnicy z tej służby zarabiają średnio 8 844 zł, więc ogół pracowników dostaje nieco mniej.

Najmniej członkom Służby Cywilnej płacą ministerstwa sprawiedliwości, zdrowia i obrony narodowej. A wśród ogółu pracowników najniższe wynagrodzenia wypłaca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - niespełna 5 tys. zł - oraz Ministerstwo Energii: 6 458 zł.

