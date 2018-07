Stanisław Gawłowski wyszedł z aresztu. Prokuratura twierdzi, że to zagrożenie dla śledztwa

Stanisław Gawłowski wyszedł z aresztu. Żąda od prokuratury, żeby ujawniła dokumenty dot. jego spawy (Fot. Łukasz Węgrzyn / Agencja Gazeta)

Sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski opuścił areszt śledczy. Prokuratura krytykuje tę decyzję - twierdzi, że stanowi to poważne zagrożenie dla śledztwa. Poseł Platformy Obywatelskiej w rozmowie z dziennikarzami po wyjściu z aresztu wezwał prokuraturę do odtajnienia materiałów w jego sprawie lub skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Poseł Platformy Obywatelskiej przebywał w areszcie 3 miesiące w związku z pięcioma zarzutami, w tym trzema korupcyjnymi. Po opuszczeniu aresztu Stanisław Gawłowski powiedział, że znalazł się w więzieniu "za sprawą i z powodu" Jarosława Kaczyńskiego i Joachima Brudzińskiego. Przeprosił także swoich bliskich i rodzinę za to, że z powodu zaistniałej sytuacji spotkało ich bardzo dużo krzywdy. Stanisław Gawłowski został oskarżony m.in. o korupcję Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta Prokuratura o Stanisławie Gawłowskim: poza aresztem może wywierać presję na świadków Polityk z Platformy Obywatelskiej utrzymuje, że został zatrzymany niesłusznie i jest niewinny. Jak mówi sam Gawłowski, postępowanie przeciwko niemu toczy się od 2 lat, podczas których ABW bezskutecznie próbowała "wmieszać go" w sprawę związaną z tajnymi materiałami Instytutu Pamięci Narodowej. Zdaniem prokuratury wypuszczenie posła na wolność to błąd, ponieważ przebywając na wolności, oskarżony ma "możliwość wywierania presji na świadków, a także uzgadniania wspólnej linii obrony z innymi podejrzanymi, wśród których jest żona posła, teściowie jego pasierba oraz znajomi". Gawłowski do prokuratury: żądam, żeby dokumenty w mojej sprawie zostały ujawnione Stanisław Gawłowski zażądał od prokuratury ujawnienia materiałów związanych z jego sprawą, tak aby opinia publiczna mogła sama zweryfikować, że zatrzymany poseł PO jest – jak sam mówi - „elementem gry politycznej”. 12 lipca po południu Sąd Okręgowy w Szczecinie odrzucił wniosek Prokuratury Krajowej, w którym postulowano o to, aby poseł Stanisław Gawłowski został w izolacji do czasu rozstrzygnięcia zażalenia prokuratury. Stanisław Gawłowski (Platforma Obywatelska) spędził w areszcie 3 miesiące Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Gazeta Sprawa Gawłowskiego. Oskarżenie o łapówkarstwo to gra polityczna? Według oskarżeń, poseł Stanisław Gawłowski przyjął łapówkę od kołobrzeskiego biznesmena. Jednym z elementów łapówki miał by apartament w Chorwacji. Ze względu na łapówkę Stanisław Gawłowski miał patrzeć przychylniej na ofertę przedsiębiorcy podczas przetargów organizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Poseł Platformy Obywatelskiej mógł wyjść z aresztu po opłaceniu kaucji w wysokości pół miliona złotych.

