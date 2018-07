Prezydent Duda wybiera się do Białego Domu. Spotkanie z Trumpem we wrześniu

art_102 3 godziny temu Oceniono 10 razy 8

Ten ciągle na kolanach! Żebrze i żebrze, i wyżebrać nie może, a bez czyichś dyrektyw nie potrafi zrobić kroku. Samodzielne myslenie nie wchodzi w rachubę, przykładów nie brak, np. referendum.



Wygląda na to, że Duda ma nowego "mistrza" i jak będzie miał do niego tak służalcze podejście jak do wcześniejszych, to biorąc pod uwagę głupotę i nieobliczalność Trumpa, może być z nami gorzej, niż jest, chociaż wydawało się , że gorzej jak teraz być już nie może.

Profesor Zimmerman z UJ, promotor Dudy, mówił że on zawsze musiał mieć jakiegoś "mistrza", bo inaczej nie umiał funkcjonować. Przez jakiś czas był nim również Zimmerman - Duda mu dogadzał, ciasto do domu przynosił i wsłuchiwał się w każde jego słowo.



Zimmerman podsumowuje:

"Jest bardzo podatny na sugestie lub polecenia z zewnątrz. To człowiek, który musi być komuś podporządkowany. Wtedy sobie świetnie radzi. Najpierw był podporządkowany mnie, potem Zbigniewowi Ziobrze, Lechowi Kaczyńskiemu, a teraz jest podporządkowany Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zawsze jest ktoś, kogo słucha..."



Z Kaczyński nim tak pomiatam, że jak widać rozgląda się za nowym mistrzem. Teraz jest wpatrzony w pomarańczowego Trumpa...