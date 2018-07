zd46 4 godziny temu Oceniono 19 razy 15

13.12.1981 – wprowadzenie "stanu wojennego" w Polsce,

13.07.2018 - koniec parlamentaryzmu polskiego po 550 latach i to w cyrkowym namiocie PiS-u,

13.07.2018 - początek ZAMORDYZMU Polski i Polakow, ale to nie cyrk to RZECZYWISTOSC i rozbȯj w biały dzień