Sąd uchylił decyzję Kancelarii Sejmu ws. KRS. Muszą ujawnić nazwiska sędziów

tilow3 5 godzin temu Oceniono 36 razy 28

Można w ciemno obstawiać, że i tak nie ujawnią, bo się odwołają, a instytucje odwoławcze PiS ma opanowane. Żeby nie wyszło na straszenie, bo to już podobno niemodne się stało, ale jedno co można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić to to, że podobnie jak teraz to było za Stalina w Polsce. Taka "dobra zmiana".