Prezydent bierze udział w dwudniowym szczycie NATO, który jest organizowany w Brukseli. Jak sam wskazuje prowadzone przez niego rozmowy będą dotyczyć procesów decyzyjnych i dowodzenia. Oprócz niego na szczyt NATO wybrali się również ministrowie MON-u.

Szczyt NATO. Trump podaje Polskę za przykład >>>

Andrzej Duda o zakupach na rzecz armii

Jeszcze wczoraj przed rozpoczęciem szczytu NATO Andrzej Duda zapowiedział nowe zakupy na rzecz polskiej armii. – Mogę z góry państwu powiedzieć, że na pewno w ciągu najbliższego miesiąca, półtorej miesiąca dowiecie się państwo o nowych zakupach dla polskiej armii. Plan modernizacji i dozbrajania polskiej armii jest realizowany i tutaj mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć. – zdradził prezydent w rozmowie z dziennikarzami.

Do 2,5 proc. PKB

Andrzej Duda zapowiada większe wydatki na wyposażenie dla polskich żołnierzy, tymczasem szacunki NATO wskazują, że nasz kraj przeznacza na ten cel nieco mniej niż wynosi limit 2 proc. PKB. Polska ma jednak przekroczyć ten poziom, co potwierdza również prezydent. Do 2030 roku wydatki na obronę kraju mają wzrosnąć do 2,5 proc. PKB. "To na forum Sojuszu robi ogromne wrażenie, bo to jest bardzo poważna decyzja" – podkreśla Andrzej Duda.