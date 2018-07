"Wiadomości" TVP interpretują słowa Micka Jaggera. "Jest za stary, by być sędzią w tej sprawie"

tilow3 9 minut temu Oceniono 5 razy 3

Tomasz Lis podał/a dalej

Darek Ćwiklak

‏Konto zweryfikowane

@macdac

9 min.9 minut temu

Więcej

Wtorek, 3.07 - Pearl Jam: #StrajkKobiet

Czwartek, 5.07 - David Byrne: "Trzymamy za was kciuki"

Czwartek, 5.07 - Massive Attack: #WolneSądy

Niedziela, 8.07 - Mick Jagger: "Jestem za stary by być sędzią..."

Poniedziałek, 9.07 - Guns'n'Roses: "What the F%CK is going on Poland?!"