Donald Tusk o relacjach Polski i Ukrainy: Konfliktu chcą przeciwnicy lub polityczni głupcy

ks.pedofil godzinę temu Oceniono 15 razy -1

Czesc komentujacych to kacapskie trolle jak gassarbaiter wiec dajecie sie podpuszczac jak leszcze. Oni na haslo Ukraina ruszaja na forum by walczyc o dobre imie Putlera.. Tylko nie rozumiem czemu wy podobno Polacy(?) robicie to samo. W sumie to nie dziwota. Wiekszosc rodakow to debile. Wiekszosc. A wystarczy poczytac poduczyc sie, no tak ale trzeba czytac. Problem.