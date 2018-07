Nie będą mogli kandydować z list PiS w wyborach. Ile zarabiają radni w spółkach skarbu państwa?

1,6 mln zł – tyle w 2016 i 2017 roku dzięki intratnej posadzie w PGE miał dorobić sobie do pensji małopolskiego radnego Paweł Śliwa z PiS. To lider zestawienia, przygotowanego przez Forum Młodych Ludowców, którzy od kilku miesięcy bezlitośnie punktują w sieci to, jak radni PiS-u zarabiają w państwowych spółkach.

Radni PiS w spółkach skarbu państwa - ile zarabiają?

Z zestawienia ludowców wynika, że Śliwa to tylko wierzchołek góry lodowej, a w szeregach radnych partii rządzącej nie brakuje takich, którzy pracują w państwowych spółkach. Krzysztof Skóra, dolnośląski radny z obozu „dobrej zmiany”, w KGHM zarobił przeszło 1,3 mln zł. Zarobki w okolicach miliona złotych są tu zresztą częste:

991 tys. zł (Jan Frania, lubelskie, PGE),

861 tys. zł (Zdzisław Filip, małopolskie, Tauron),

803 tys. zł (Grzegorz Muszyński, lubelskie, BGK Nieruchomości),

784 tys. zł (Martyna Wojciechowska, mazowieckie, NBP).

Radni PiS-u w państwowych spółkach zarobili w ostatnich dwóch latach prawdziwe krocie Forum Młodych Ludowców

Gdyby ci samorządowcy chcieli znów kandydować w wyborach, nie będą mogli. W piątek prezes Jarosław Kaczyński ogłosił publicznie, że ci, którzy "funkcjonują w spółkach", nie będą kandydowali w wyborach samorządowych. Jakie były kulisy tej decyzji?

Jak opisuje „Fakt”, na posiedzeniu Komitetu Politycznego partii 6 lipca dał swoim radnym jasno do zrozumienia: ten, kto bierze udział w skoku na stołki w spółkach skarbu państwa, nie ma co liczyć na miejsce na listach Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński: jesteśmy otoczeni atakami

Z ustaleń „Faktu” dowiadujemy się jednak, że prezes wcale nie był oburzony zachowaniem swoich polityków, nie uznał też tych praktyk za naganne. Zauważył natomiast, że dwie akcje opozycji – #SamiSwoi młodzieżówki PSL-u i „Konwój wstydu” Platformy Obywatelskiej – zaczęły coraz mocniej odbijać się na poparciu PiS-u w regionach. – Jesteśmy tymi atakami otoczeni. Pieniądze – to nimi zajmują się Polacy – miał mówić na zebraniu prezes PiS-u, dodając, że on i jego najbliżsi współpracownicy zazwyczaj nawet nie znają ludzi, którzy dorabiają się prawdziwych fortun w państwowych spółkach.

Są rekordziści, powiedzmy pierwsza piętnastka. Każda z tych osób zarobiła ponad milion złotych w dwa lata. Średnio na jednego radnego z naszej listy przypada 300-400 tysięcy złotych. Na ten moment radni PiS-u „przytulili” 61 mln zł. My dalej weryfikujemy kolejne oświadczenia majątkowe

– opisuje w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Presse Miłosz Motyka, prezes młodzieżówki PSL i pomysłodawca akcji #SamiSwoi.

Eldorado PiS-owskich radnych ma się lada dzień skończyć. Rozmówcy „Faktu” zdradzają, że w nadchodzących wyborach samorządowych każdy kandydat na radnego – niezależnie od szczebla, na którym kandyduje – ma być dokładnie sprawdzony przez prezesa i Komitet Polityczny partii. Wszystko po to, żeby w następnej kadencji nie było powtórki z rozrywki. Drugi raz Zjednoczona Prawica mogłaby takiej wpadki nie przetrzymać.

– Jarosław Kaczyński nie zdawał sobie chyba sprawy ze skali tego skoku na kasę, jaki jego samorządowcy wykonali – ocenia w rozmowie z AIP Miłosz Motyka. I dodaje: – Po co idzie się do samorządu? Po to, żeby działać w lokalnych społecznościach. A radni PiS-u poszli po to, by dostać nagrodę.