Najnowszy sondaż. PiS znów na fali, po chwilowych kłopotach wróciło poparcie

Uważam, że zwolennicy opozycji (czy przeciwnicy PiS) nadal nie poczynili starań, żeby zrozumieć dlaczego w 2015r. Polacy dokonali takiego wyboru. Bez dogłębnej analizy nie widzę szans na to, żeby jakakolwiek partia opozycyjna zagroziła PiS. Nie mają planu, nie mają lidera, nie reagują odpowiednio na wpadki partii rządzącej. No i bagatelizują sondaże, które dają prowadzenie PiS kwitując to zdaniami typu: "Komorowski też miał 70%", czy "Sondaż robiony na zamówienie pod kościołem"... Nie tędy droga. PiS może (moim zdaniem) być niedoszacowany. P.S. Piszę to jako ofiara po niespełnionych obietnicach Tuska / Komorowskiego i PO.