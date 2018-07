Jarosław Kaczyński: Komisja Europejska nie złamie polskiej woli dokończenia reformy sądów

polakadam 7 minut temu Oceniono 4 razy 4

Polska będzie znowu rosyjskim wasalem. Mnie to w zasadzie nie dziwi, gdyż Polacy popierający PiS mają bardzo zbliżoną mentalność do Rosjan lub Ukraińców. Sam Kaczyński jest ukraińskiego pochodzenia, jego dziad był carskim oficerem, nie szeregowym żołnierzem lecz OFICEREM (Wikipedia). To nie przypadek, że cała Polska wschodnia wspiera PiS.