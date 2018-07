Czarzasty do PiS: W następnym Sejmie każdy z was będzie miał Trybunał Stanu i dostanie pudło

tomtg123 16 minut temu Oceniono 17 razy 9

Szydło i Kempa - przestępstwo urzędnicze, zagrożone karą do 3 lat wiezienia (odmowa publikacji wyroku TK)

PAD - właśnie "wdepnął" w 127 i 128 paragraf Kodeksu Karnego, zamach na konstytucyjny organ RP (sąd najwyższy). PAD prawdopodobnie nie chciał tu podjąć zadnej decyzji - ale wysłał pisma, które (wbrew jego intencjom zapewne) MOGĄ BYĆ ZINTERPRETOWANE JAKO DECYZJA.

127 i 128 KK to kary wielokrotnie wyższe, maksymalnie do dożywocia.

Domaga się niezależnego (czyli po wyborach) śledztwa rola prokuratury i policji w sprawie śmierci Stachowiaka - tu jest sprawa skali odpowiedzalności Ziobry i Zielińskiego.

A to tylko pierwsze z brzegu przykłady.