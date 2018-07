Któremu politykowi ufasz najmniej? Jarosław Kaczyński zdeklasował rywali [SONDAŻ]

Jarosław Kaczyński prowadzi w sondażu wykonanym na panelu Ariadna dla wp.pl. To nie jest powód do radości. 31 proc. osób wskazało go jako polityka, któremu ufa najmniej. Donald Tusk znalazł się na drugim miejscu z 17 proc. Podium zamyka Grzegorz Schetyna z 6 proc. Andrzej Duda został wskazany przez 2 proc. osób, zaś Mateusz Morawiecki jedynie przez 1 proc.

Sondaż zaufania

A którym politykom ankietowani ufają najbardziej? Tu Andrzeja Dudę wskazało 9 proc. badanych, Roberta Biedronia 8 proc., zaś Donalda Tuska 7 proc. Jarosław Kaczyński cieszy się zaufaniem 3 proc. ankietowanych, zaś premier Mateusz Morawiecki 4 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 czerwca - 2 lipca. Ankietowani wskazywali polityków z dostępnej w ramach sondażu listy.

Jarosław Kaczyński wraca do polityki

Po długiej nieobecności spowodowanej chorobą prezes PiS Jarosław Kaczyński wrócił w ubiegłym tygodniu do polityki. Na konferencji prasowej ogłosił, że politycy pracujący w spółkach skarbu państwa nie będą mogli kandydować z list PiS w wyborach samorządowych. Pojawiły się też informacje, że Kaczyński znów ma trafić do szpitala.