Robert Winnicki bez kary za blokowanie mównicy. Marszałek Kuchciński oszczędził narodowca

marc.pl pół godziny temu Oceniono 7 razy 5

Naprawdę to się w głowie nie mieści co Polacy kartką wyborczą zrobili ze swojego sejmu. Teraz jest tam śmierdzący rynsztok, ale najgorsze jest to że większości Polaków obrzydliwy odór wydobywający się z tego rynsztoka pachnie fiołkami co sondaże rekordowego poparcia dla PiS wskazują.