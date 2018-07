marywil2012 2 godziny temu Oceniono 31 razy 27

noż kur... wszyscy to mówią od kiedy przyłębska i muszyński zrobili z TK folwart pisowski. przecież tak wygląda właśnie zarządzanie państwem przez pis. jak się prezesowi nie spodoba to bach, w jedną noc i jest ustawa zieniająca alfabet, a jak przypadkowo dojdzie do błędu to zmienią krój liter, byleby tylko stało się tak jak gensek kaczyńśki chce. To jest kpina z pańśtwa. I dramat polaków, którzy dali się władzy opierającej swoją legitymację na 18% uprawnionych do głosowowania. To się oczywiście kiedyś skończy ale niestety za wysoką cenę utraty zaufania do wszystkich instytucji państwa. Żałosna prawniczka i prawnik, którzy są zwykłymi aktywistami partyjnymi, mają być gwarancją niezależności? Śmiech na sali. DOść tego cyrku z małpami skaczącymi z brzytwami.