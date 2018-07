Kancelaria Sejmu przygotowuje się do orędzia Andrzeja Dudy. Wyda ponad milion złotych na namiot

evergreen111 3 godziny temu Oceniono 39 razy 33

Ludziom Dudusia też się przecież coś należy... PO CO KRAŚĆ, SKORO MOŻNA PO PROSTU WZIĄĆ JAK SWOJE?



A poza tym, co to za jubel bez namiotu? Nie liczy się! Suweren zapłaci! Suweren zapłaci za wszystkie pomysły dudusiowej świty!