Józef Iwulski zastępuje prezes Sądu Najwyższego. Ale w piśmie na konstytucję się nie powoływał

- "Małgorzata Gersdorf nie mogła wyznaczyć swojego zastępcy. - Uważamy, że pierwszy prezes nie może wyznaczyć swojego zastępcy, bo pierwszego prezesa od środy nie ma ze względu na przejście w stan spoczynku pani prof. Gersdorf, więc zgodnie z przepisem ustawy zastępuje ją właśnie sędzia J. Iwulski, który ma największy staż sędziowski - stwierdził Mucha.

Jak widze, Mucha z Duda graja w dudy, a moze raczej probuja grac w bambuko z suwerenem...

Tegor roidzaju numery stosujcie wobec wlasnego naiwnego, prymitywnego elektoratu oraz calej trollowni szefer - nackera...



CZYTAC I UCZYC SIE NIEUKI PISOWSKIE!



Profesor Marcin Matczak :



• "Jeżeli Prezydent twierdzi, że sędzia Iwulski działa na podstawie art. 14, to potwierdza tym samym, ŻE I PREZES NIE PRZESZŁA W STAN SPOCZYNKU"



• Sędzia Iwulski został wskazany przez prof. Gersdorf jako jej zastępca, NIE NASTĘPCA, na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o SN.



• Ten przepis nie przewiduje żadnego udziału Prezydenta, a więc PREZYDENT NIE MOŻE NIKOGO NA PODSTAWIE TEGO PRZEPISU WSKAZAĆ (= na podstawie art. 14 ust. 2) ustawy o SN.



• PREZYDENT MOŻE POWOŁAĆ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI I PREZES SN NA PODSTAWIE ART. 111 USTAWY O SN.



• Ten przepis ( = art. 111 ustawy o SN.) DAJE PREZYDENTOWI WPROST PRAWO DO POWOŁANIA TAKIEGO KOMISARZA WTEDY, GDY I PREZES PRZECHODZI W STAN SPOCZYNKU, BO SKOŃCZYŁA 65 LAT.



• Jeżeli Prezydent twierdzi, że sędzia Iwulski działa na podstawie art. 14, to POTWIERDZA TYM SAMYM, ŻE I PREZES NIE PRZESZŁA W STAN SPOCZYNKU.



• TYLKO POWOŁANIE SĘDZIEGO IWULSKIEGO NA PODSTAWIE ART. 111 USTAWY DOWODZIŁOBY, ŻE PRZESZŁA.



• A takiego powołania na podstawie art. 111 Prezydent nie dokonał także z tego powodu,



• że MUSIAŁBY MIEĆ NA TO ZGODĘ PREMIERA (KONTRASYGNATĘ),



• a także dlatego, że SĘDZIA IWULSKI MA 66 LAT I NIE ZŁOŻYŁ DO PREZYDENTA ODPOWIEDNIEGO WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE.



KONKLUZJA:

• PREZYDENT NIE BYŁ W STANIE POWOŁAĆ KOMISARZA, więc

• „PODCZEPIŁ” SIĘ POD DECYZJĘ PROF. GERSDORF I UDAJE, ŻE TO JEGO DECYZJA.



• EFEKT JEST JEDNAK TAKI, ŻE DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 14 A NIE 111 JEDNOZNACZNIE POTWIERDZIŁ, ŻE PROF. GERSDORF NIE PRZESZŁA W STAN SPOCZYNKU.