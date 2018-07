Przeszłość sędziego Józefa Iwulskiego, który obecnie ma być "zastępcą" I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, kilka dni temu przypomniał portal niezalezna.pl. W swoim materiale powołuje się na stronę 13grudnia81.pl, na którym zamieszczone są informacje o wyrokach, jakie wydawano w stanie wojennym. Wpisując imię i nazwisko Józefa Iwulskiego pojawiają się trzy rekordy: pod dwoma z nich znaleźć można po jednej sprawie, a w ostatnim aż pięć.

Józef Iwulski. Sygnatury akt sądowych stapp.ipn.gov.pl/sip/ / IPN

Z tego ostatniego wynika, że ppor. Józef Iwulski, sędzia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, był członkiem składu sędziowskiego m.in. w sprawie o sygnaturze SoW 722/82, w której skazano działaczy Konfederacji Polski Niepodległej.

Iwulski: orzekałem w jednej sprawie

Sprawę skomentował Józef Iwulski. W rozmowie z Onetem powiedział, że orzekał w jednym procesie politycznym - dotyczącym KPN - ale złożył zdanie odrębne.

Orzekałem w jednym procesie politycznym i złożyłem zdanie odrębne. Raz mogłem jeszcze orzekać w kwestii aresztu, ale też byłem przeciwny. Nie sądziłem w żadnej innej sprawie, w której opozycjoniści zostali skazani

- powiedział w rozmowie Józef Iwulski. Dodał, że już w zeszłym roku na stronie IPN widział swoje nazwisko przy innych procesach z okresu stanu wojennego. - Nazwiska tych skazanych nic mi nie mówią. Nie pamiętam takich spraw - zapewnił Iwulski. Dodał, że nie wyjaśnił tego w IPN i stwierdził, że "może to był błąd". - Nie sądziłem, że w niektórych środowiskach będzie to takie ważne. I wykorzystywane będzie do walki z Sądem Najwyższym - dodał.

Inne sprawy, w których pojawia się Józef Iwulski

Co do innych spraw, w których orzekał Iwulski, miały być one sprawami karnymi, dotyczącymi "zwykłych przestępstw", a nie politycznymi. Jednak oprócz sprawy SoW 722/82, w tym samym rekordzie można znaleźć m.in. sprawę o sygnaturze SoW. 791/82 przeciwko Leszkowi Wojnarowi podejrzanemu o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej (NSZZ "Solidarność"). W tej sprawie zapadł wyrok w zawieszeniu. Jak informuje Onet, wedle IPN w tym procesie Józef Iwulski był przewodniczącym składu sędziowskiego.

Józef Iwulski. Sygnatury akt sądowych stapp.ipn.gov.pl/sip/ / IPN