Julia Przyłębska ujawniła majątek. W rok podwoiła oszczędności. Ma też basen za 50 tysięcy

Julia Przyłębska mieszka w 160-metrowym, własnościowym domu, wybudowanym na liczącej 830 m kw. działce. Ile warty jest dom i cała posesja? Tego z jej oświadczenia majątkowego się nie dowiadujemy, ponieważ obowiązujące przepisy nie wymagają od prezes Trybunału Konstytucyjnego podania wyceny ruchomości i nieruchomości.

Zmuszają natomiast do wpisania posiadanych oszczędności w walucie krajowej i walutach obcych. Tutaj Julia Przyłębska ma się już czym pochwalić – na „czarną godzinę” zgromadziła 160 tys. zł i 15 tys. euro (czyli prawie 66 tys. zł według kursu euro z 4 lipca). Co ciekawe, w zaledwie rok temu prawniczka podwoiła kwotę posiadanych oszczędności. W oświadczeniu majątkowym za 2016 rok powyższe sumy wnosiły odpowiednio 70 tys. zł i 7 tys. euro. Miesięcznie prawniczka zarabia 23 tys. brutto pensji, do której doliczyć trzeba dodatek funkcyjny za prezesowanie Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Jedna z twarzy „dobrej zmiany” w sądownictwie na co dzień jeździ Skodą Fabią z 2015 roku. Samochód w oświadczeniu nie został wyceniony. Dowiadujemy się za to, ile wart jest posiadany przez prezes Trybunału Konstytucyjnego basen – 50 tys. zł.

Na uwagę zasługują też zobowiązania finansowe Julii Przyłębskiej. Absolwentka poznańskiego uniwersytetu Adama Mickiewicza ma zaciągnięte cztery kredyty gotówkowe na łączną kwotę 230 tys. zł (umowy kredytowe opiewają na 120, 60, 30 i 20 tys. zł). Prezes Trybunału Konstytucyjnego zadeklarowała brak papierów wartościowych oraz składników mienia ruchomego, których wartość przekraczałaby 10 tys. zł.