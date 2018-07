Sędzia SN Józef Iwulski wydał oświadczenie. "Nie jestem zastępcą, a tym bardziej następcą"

farsizm pół godziny temu Oceniono 13 razy 11

To już nie jest śmieszne. To jest prawdziwa kompromitacja urzędu prezydenta. Co będzie dalej ? Dziś Duda może wmawiać, że prezes SN został odwołany ale co będzie za tydzień ? W jaki burdel nas ci niekompetentni zamachowicze stanu wpędzają! Tu nawet nie będzie republika bananowa, tylko anarchia kartoflana.