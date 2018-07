lisstom godzinę temu Oceniono 21 razy 21

Jurgiel, Ziobro, Szydło, Kępa, Szyszko, Duda - już same te nazwiska są jakieś takie ... odstręczające.

Podobnie jak ich sylwetki, skrzywione gęby, brak ogłady, zero dowcipu.

Zdradza ich kłamliwa mowa, skłonność do rzucania kalumni i pomówień.

Demokracja jest ślepa.