tilow3 2 godziny temu Oceniono 9 razy 7

03. 07. 2018 r. w Polsce skończyła się demokracja. Premier jedyne co, to poprzez oskarżanie osławionego "układu" (nigdy nie padają konkretne nazwiska, zawsze są to "oni" "kolesie" "układ") próbuje przekonać Europę, że PiS dokonuje wyzwolenia polski z komunizmu. Po co PiS robi to co robi? ano jest jeden podstawowy powód, wybory! Już dziś mogę ogłosić wszem i wobec, że PiS w nadchodzących wyborach uzyska 60 % - i kto im zabroni ogłosić taki wynik? kto odważy się wspomnieć coś o fałszerstwach? a jeśli już, to do kogo? może prokurator generalny stwierdzi "tak, fałszujemy wybory, chcemy oddać władzę i poddać się pod sądy". Tylko od które sądy? zarządzane przez grupę kolesiów Ziobry? bo może zna ktoś w pełni demokratyczne i wolne od polityków istniejące obecnie instytucje prawne? nie? to jaką mamy demokrację?