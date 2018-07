wiesscar pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Strzembosz powiedział że sędziowie sami się zlustruja. Gersdorf mogła reformować sadownictwo ale po co skoro tak fajnie się nadzwyczajna kasta w magdalenkowym państwie urządziła? To nic że źle instytucje sądów działały, Żydzi sobie radzili a że Polacy mieli źle to co to Żydów obchodziło?