Morawiecki w Parlamencie Europejskim. Komentarze: "Nawet Orban był mniej atakowany"

Mateusz Morawiecki jest obecny na debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Mateusz Morawiecki krytykowany w PE

Przywódcy europejskich frakcji po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego zwracali uwagę na problem z "systemem sprawiedliwości" w Polsce oraz procesu "odchodzenia od demokracji". Padło sporo wiele krytycznych uwag pod adresem polskiego rządu. Nie umknęło rodzimym publicystom.

"Ależ pięknie grillują Morawieckiego w Strasburgu. Aż mu mina rzednie. Mówią mu o konstytucji, praworządności, zasadach, demokracji itd. I nie ma tam żadnego Kuchcińskiego, który odebrałby im głos. Szkoda, że jest to typ nieprzemakalny i jak wróci, to pewnie powie, że był sukces" - skomentował debatę w Parlamencie Europejskim Przemtysław Szubartowicz.

"Nawet Orban był mniej atakowany"

Marek Migalski, który do 2014 r. był deputowanym do PE przyznał, że fala krytyki pod adresem Morawieckiego jest wyjątkowa. "Przez 5 lat w PE nie widziałem takiej jazdy. Nawet Orban był mniej atakowany, bo EPP zawsze go trochę broniła. Samotność całkowita" - stwierdził.

Poseł PO Michał Stasiński stwierdził, że wystąpienie premiera Morawieckiego to jego "historyczna kompromitacja".

"Historyczna kompromitacja Premiera Morawieckiego. Wygłosił w PE następujące zdanie: „postawiliśmy tamę niemieckiemu barbarzyństwu i zapobiegliśmy ludobójstwu na kontynencie. Pauza. Jeszcze większemu ludobójstwu.” Czy on wie co mówi? Czy są jakieś granice niewiedzy i ignorancji?" - napisał Stasiński.

"Przemawia do wyborców PiS"

Ciekawym spostrzeżeniem nt. wystąpienia Mateusza Morawieckiego podzieliła się dziennikarka Eliza Michalik: "Morawiecki kłamie tak strasznie, że wniosek może być tylko jeden: on nie mówi do posłów PE, tylko do wyborców PiS w Polsce. Moim zdaniem PiS już podjął i realizuje decyzję o wyprowadzeniu Polski z UE"

"PMM uświadamia teraz w PE, że w SN orzekają wciąż sędziowie ze stanu wojennego. Zapomniał dodać, że od dzisiaj działającą w opozycji demokratycznej Gersdorf zastąpił sędzia orzekający w 1982 r. w sprawach karnych przeciw tejże opozycji, a akuszerem ustawy był ówczesny prokurator" - zauważył z kolei Mikołaj Wójcik z "Faktu".