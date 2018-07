jael53 godzinę temu Oceniono 21 razy 11

Nazywając po imieniu, to rzeczywiście są czystki. Wcale nie obliczone na "wytępienie komunistów", bo ci dawno wymarli lub dożywają dni nw stanie spoczynku. Niszczenie niezależności władzy sądowniczej akurat jest tym, co w Eu i US jest świetnie rozumiane. Wprawdzie w EU sędziowie nie mają aż takiej pozycji, jak w US, ale i tak ta pozycja wystarczy, żeby uznać działanie polskich władz za skandal.