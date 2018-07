Cimoszewicz do Małgorzaty Gersdorf: To nie czas urlopów, ale obrony bastionu praworządności

Zgodnie z nową ustawą dziś o północy sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat i nie wystąpili do Andrzeja Dudy o zgodę na dalszą pracę, przechodzą w stan spoczynku.

Małgorzata Gersdorf bierze urlop

Dotyczy to także Małgorzaty Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego. Gersdorf informowała we wtorek, że dzisiaj przyjdzie do pracy, a następnie weźmie urlop. Decyzję tę skomentował były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

- Apelowałbym do niej w tej chwili, także przez naszą wieloletnią znajomość i mój szacunek dla niej jako dla prawnika, żeby nie szła teraz na żaden urlop, bo to nie jest czas urlopów - powiedział Włodzimierz Cimoszewicz. - To jest czas obrony ostatniego bastionu praworządnej Polski - powiedział.

Zastępca prof. Małgorzaty Gersdorf

Cimoszewicz powiedział też, jak, jego zdaniem, powinien zachować się sędzia, którego wyznaczono do zastępowania prof. Gersdorf, czyli Józef Iwulski. - Jeżeli pani Gersdorf będzie mogła sprawować swoje obowiązki, tylko pan Duda, pan Mucha, pan Kaczyński, czy ktokolwiek inny stwierdzi, że ona już nie ma takich uprawnień, ten sędzia powinien się powstrzymać z próbą wykonywania tych obowiązków. Powinien wyraźnie to oświadczyć, że on nie jest tutaj do niszczenia Sądu Najwyższego, tylko do pomocy, jeżeli sędzia Gersdorf będzie tego potrzebowała.