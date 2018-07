Protesty w obronie Sądu Najwyższego i Małgorzaty Gersdorf. Skandowano: "Hańba", "Wolne sądy"

tomtg123 pół godziny temu Oceniono 13 razy 7

I jeszcze dla przypomnienia tekst z wczoraj, ciągle aktualny:



Powiem tak: żadna grupa zawodowa nie jest idealna, sędziowie też nie są idealni, ale jest jedna grupa zawodowa pogardzana przez Polaków szczególnie: to są politycy.

A wśród nich najbardziej pogardzani są politycy PiS (pamiętacie nagrody co "się należały", pamiętacie kilkadziesiąt tys. zł na kosmetyczkę Szydło, pamiętacie debilną ustawę o IPN odszczekiwaną pod stołem ostatnio, pamiętacie co oni wygadywali o niepełnosprawnych ... - a to tylko ostatnie przykłady z całej powodzi chamstwa i głupoty w wykonaniu PiS).



No a kto ma teraz rządzić sądami ...? Tak, bingo - politycy PiS.



Tym sposobem najbardziej godne pogardy, często przestępcze, towarzystwo w Polsce próbuje sobie zapewnić bezkarność za własne przekręty.



To raz. A dwa: pisowska mafia próbuje sobie przy okazji zapewnić też możliwość zafałszowania wyników przyszłych wyborów, gdyby Polacy zechcieli odsunąć tą bandę od władzy.



Kto kontroluje SN, ten decyduje o ważności/nieważności wyborów.

No to teraz pytanie za 100 punktów, w oparciu o dotychczasową działalność PiSu i o standardy, które ta partia już pokazała : czy jeśli PiS będzie miał do wyboru:

a) sfałszować wyniki wyborów

czy

b) zaryzykować odsiadkę w więzieniu czołowych polityków PiS,



i będzie możliwość w miarę bezkarnego fałszerstwa (a będzie, jeśli w SN będą partyjni nominaci PiSu) , to co wtedy wybierze PiS ? Wybiorą odsiadkę dla kierownictwa PiS, czy fałszerstwo ?

No właśnie...

Jaki jest PiS - każdy widzi. Odpowiedź na to pytanie jest oczywista.

No to do zobaczenia jutro pod SN.