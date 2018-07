Na sali zabrakło posłów PiS, więc głosowanie powtarzano do skutku. "Tak będą wyglądały wybory"

Komisja Ustawodawcza zajmowała się dziś poprawkami do projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Gdy doszło do głosowań nad zgłoszonymi poprawkami, na sali zabrakło posłów PiS i rozkład głosów był niekorzystny dla partii rządzącej. Wówczas przewodniczący komisji Marek Ast zaczął "kreatywne" prowadzenie obrad.

- Kto jest za? Kto jest przeciw? - zapytał Ast, a po chwili stwierdził jednak: - Ogłaszam pięć minut przerwy. Zaprotestował Krzysztof Brejza. Poseł PO podnosił, że komisja jest w trakcie głosowania i należy je dokończyć. - Panie przewodniczący, przecież nie można przerywać głosowania. Na litość boską! - apelował.

- W takim razie proszę bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem... Kto jest z państwa za przyjęciem zaproponowanych poprawek? W takim razie, nie no, proszę państwa - gubił się Ast. - Powinien pan pytać się teraz, kto jest przeciw - podpowiadał Brejza. Ast jednak ponownie ogłosił pięć minut przerwy.

"Marek Ast przerywa głosowanie, bo PiS przegrywa głosowanie na Komisji Ustawodawczej. Dopiero trzecia próba daje im zwycięstwo i Komisja wraca do 'pracy'" - podsumował całe zdarzenie Witold Zembaczyński z Nowoczesnej.

Marek Rząsa z PO poinformował z kolei, że Ast na pytanie o podstawę prawną takiego prowadzenia głosowania, odparł, że "jest przewodniczącym komisji". "Zwołano posłów PiS. Nie pomogło, więc zarzucono pracownikowi sekretariatu Komisji, że nie potrafi liczyć.Tak będą wyglądały wybory i liczenie głosów przez PiS" - napisał poseł.

Stałe praktyki Marka Asta

To nie pierwszy raz, kiedy Marek Ast prowadzi w ten sposób obrady Komisji. Podobna sytuacja miała miejsce jeszcze pod koniec 2015 roku, gdy omawiano projekty zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Gdy część posłów PiS znajdowała się poza salą, posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz zgłosiła wniosek o przerwanie obrad Komisji, celem uzyskania odpowiednich ekspertyz prawnych. Ast, nie zdając sobie prawdopodobnie sprawy z uszczuplonej liczby posłów PiS na sali, a co za tym idzie braku możliwości zablokowania wniosku, zgodził się na głosowanie. Już po fakcie, gdy ku jego zaskoczeniu wniosek został rozpatrzony pozytywnie, zarządził reasumpcję tego punktu obrad, do czego - mimo sprzeciwu opozycji - doszło.