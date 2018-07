Spór o Sąd Najwyższy. W co gra Małgorzata Gersdorf? "Mój status się nie zmienił, idę na urlop"

wujojano godzinę temu Oceniono 5 razy 3

""Decyzja prof. Gersdorf, która miała sama wyznaczyć prezesa Iwulskiego do jej zastępowania od jutra jest trudna do zrozumienia. Będzie mocnym ciosem w ludzi ją wspierających w ostatnim czasie. Nie wiem, czy to zrozumieją" - ocenił Wojciech Tumidalski z "Rzeczpospolitej"" - nie judźcie, Tumidajski! Byłoby ciosem, gdyby Gersdorf jutro nie przyszła do pracy, lecz od razu poszła na urlop. Nie oszczędzi pisiorom ambarasu, co zrobić, gdy do pracy przyjdzie.