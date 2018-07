Kornel Morawiecki krytycznie o polityce wobec Rosji. "Żałuje, że syn nie pogratulował Putinowi"

Kornel Morawiecki krytycznie o polskim rządzie. Żałuje, że syn nie pogratulował Putinowi reelekcji

- Przykro mi, że polski rząd i polskie media, czyli polskie elity, w dużym stopniu nastawiają Polaków przeciwko Rosjanom - powiedział Kornel Morawiecki w wywiadzie dla RIA Novosti. Zdaniem posła koła Wolni i Solidarni i ojca premiera Morawieckiego poprawa stosunków polsko-rosyjskich leży w interesie obu państw, ale także w interesie Europy, a nawet całego świata. Morawiecki powiedział, że żałuje, że ani prezydent ani premier Mateusz Morawiecki nie pogratulowali Władimirowi Putinowi reelekcji, jego syn zapomniał wspomnieć o Rosji w swoim expose przed objęciem urzędu, a prezydent Andrzej Duda nie stara się o to, żeby zorganizować spotkanie z głową państwa Federacji Rosyjskiej.

Kornel Morawiecki krytykuje polski rząd. Jego zdaniem stosunki polsko-rosyjskie wymagają poprawy Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Morawiecki o ograniczeniu nauki języka na Ukrainie: "połowa ludzi tam mówi po rosyjsku"

W rozmowie z dziennikarzem RIA Novosti Kornel Morawiecki wyraził szacunek "dla bohaterstwa Rosjan w II wojnie światowej, bo prawda jest taka, że co prawda Rosja nas po wojnie okupowała, ale Niemcy chcieli nas po prostu zniszczyć". Poseł Morawiecki odniósł się także krytycznie wobec rządu Ukrainy i decyzji o ograniczeniu nauki języka rosyjskiego za wschodnią granicą Polski, argumentując to faktem, że na Ukrainie język rosyjski jest dla połowy ludności językiem, którym posługuje się na co dzień. Morawiecki nie szczędził także słów krytyki w kwestii upamiętniania UPA przez rząd w Kijowie, przypominając słowa Jarosława Kaczyńskiego: "z Banderą Ukraina do Europy nie wejdzie".

Kornel Morawiecki w rozmowie z RIA Novosti odniósł się krytycznie ws. decyzji rządu Ukrainy o ograniczeniu nauki języka rosyjskiego Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta