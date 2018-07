Prasa w Niemczech: Komisja Europejska się spóźniła. "Rząd PiS chce pozbyć się niezależnych sędziów"

"Sueddeutsche Zeitung": "Za późno, by uratować państwo prawa"

"Postępowanie UE cieszy, lecz jego skala jest o wiele za mała, a w dodatku ma miejsce o wiele za późno" – pisze Florian Hassel w "Sueddeutsche Zeitung".

Jak czytamy w "SZ", dwa i pół roku temu, zdaniem redakcji, władze w Warszawie złamały w działaniach przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu i publicznej telewizji polskie i europejskie prawo, czyniąc z obu instytucji filary często bezprawnego rządzenia.

Komisja Europejska: Spóźniona reakcja?

W obu przypadkach Komisja Europejska powinna była wnieść przeciwko Polsce skargę do Trybunały Sprawiedliwości UE - uważa Hassel. Gdyby tak postąpiono, państwo prawa można było obronić. "Dziś Trybunał Konstytucyjny jest zależnym sądem partyjnym, a telewizja płaskim lecz efektywnym instrumentem propagandy" - uważa dziennikarz.

Dowodem na to, że działania Brukseli nie robią na Warszawie prawie żadnego wrażenia, jest zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, że wyślę prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf na emeryturę.

Zdaniem "SZ" będzie to "kolejny przypadek złamania konstytucji i kolejny krok w kierunku powstania autorytarnego reżymu faktycznego władcy, Jarosława Kaczyńskiego".

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Wyhamowani sędziowie"

"Cel, jaki przyświeca polskiemu rządowi w przypadku obniżenia wielu emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego, jest oczywisty: chce pozbyć się doświadczonych i niezależnych sędziów, co doprowadzi do wyeliminowania najważniejszej jeszcze funkcjonującej instancji kontrolnej działania rządu" - czytamy w komentarzu "Wyhamowani sędziowie" opublikowanym w "FAZ".

Podobny chwyt zastosował przed laty Viktor Orban - przypomina autor komentarza. Orban przegrał postępowanie przed TSUE, ale "przebolał to, ponieważ stworzył decydujące fakty".

Konfrontacja z Komisją Europejską?

"FAZ" przypuszcza, że polski rząd może szukać konfrontacji z Komisją Europejską, licząc na podobny efekt co Węgry. Najnowsza konfrontacja, która ma miejsce po szeregu pojednawczych sygnałów z Warszawy, prowadzi do powstania wątpliwości, czy polskie rząd chce w ogóle przestrzegać europejskich reguł. "To zła wiadomość dla wszystkich, którym leży na sercu przyszłość wspólnej Europy" - pisze w konkluzji komentator "FAZ".

Komisja Europejska. Postępowanie przeciwko Polsce

Komisja Europejska rozpoczęła w poniedziałek postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o polską ustawę o Sądzie Najwyższym. Polska dostała miesiąc na odpowiedź na zastrzeżenia KE w sprawie Sądu Najwyższego. Tym samym KE zastosowała skróconą procedurę, zwyczajowo są to bowiem dwa miesiące.