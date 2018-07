Joachim Brudziński o Lechu Wałęsie: "Niezborny emocjonalnie albo groźny psychopata"

puuchatek godzinę temu Oceniono 60 razy 40

To, że Wałęsa zachowuje się głupio (mówię o formie, bo co do treści ma rację), to jeszcze nie znaczy, że Pan, Panie Brudziński, nie zachowuje się jak bydlę.



A Konstytucję łamiecie - po wielokroć. I mam nadzieję, że Pan także, Panie Brudziński, stanie za to kiedyś przed Trybunałem Stanu.