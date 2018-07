NIK odtajniła raport o umowach gazowych Polski. Krytyka Waldemara Pawlaka ws. negocjacji

gdyby jakiekolwiek dowód na winę Pawlaka tego raportu wynikał to Pawlak już dawno by siedział..

Kaczyści ujawnili ten raport tylko i wyłącznie z jednego powodu; próbują przykryć nim "sukcesy" negocjacyjne swojego bankstera oraz zamach na SN... Będą dziś w TVP bić propagandową pianę ale Pawlakowi na kant wacka mogą skoczyć... Opluja gościa bo sądzą, ze im to pomoże...