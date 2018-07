Projektem "Zatrzymaj aborcję" zajmie się podkomisja. Kaja Godek: "Ustawka, że aż wstyd!"

To ja - standardowo omowie Kaje G. od strony przykazan i nakazow religii katolickiej, bo az jest to zabawne. :)

Gdyby Kaja G. nie miala pana Boga i jego wytycznych (=przykazan) w odwloku, bralaby pod uwage, ze: 1. wszyscy po to dostalismy wolna wole, by z niej korzystac i byc potem z niej rozliczanymi - kazdy za WLASNE czyny; 2. ze nikt nie kaze wiernym i innym robic aborcji - to ich decyzja. Oznacza to, ze od dluzszego czasu Kaja G. wchodzi z buciorami w kompetencje Szefa i popelnia w trybie ciaglym jeden z 7 grzechow glownych, objawiajac swa PYCHE, ze WIE LEPIEJ - nie tylko od ludzi, jak powinno wygladac ich zycie, ale i od Boga... Byc moze rzuca jej sie na umysl pierwsza czesc wlasnego nazwiska... Dodatkowo, bedac zapewne osoba wierzaca, Kaja G. orientuje sie przeciez w kwestii, ze nie powinna sie "wcinac", a mimo to, popelnia ten grzech dalej - co oznacza brak poprawy. Podsumowujac: zgodnie z zasadami KK Kaja G. nie ma obecnie prawa np. do uczestniczenia w Komunii Sw., bo niespowiadanie sie ze swojej pychy lub ciagly brak poprawy uniewazniaja kazda spowiedz. Brak spowiedzi to niemoznosc pojscia do Komunii, chodzenie do Komunii bez odpuszczenia win, to kolejny grzech, a calosc zachowan Kai G. ma znamiona grzechu ciezkiego. Charakteryzuja go trzy elementy: "musi dotyczyc materii powaznej, byc popelniony z pelna swiadomoscia i przy calkowitej wolnosci". Wszystkie trzy punkty sa spelnione w tej sprawie, wiec Kaja G. zyje jako katoliczka w ciaglym grzechu ciezkim i bedzie w nim zyla tak dlugo, dopoki nie odpusci. Amen. Ps. Wiernych prosze o sprawdzenie mojego wywodu na zimno, od strony faktow religijnych. Bog kazal rozwijac sie w wierze, a nie tepo podazac za takimi falszywymi prorokami jak Godek.