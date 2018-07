Parlamentarzyści zarobią o 20 proc. mniej. Andrzej Duda podpisał ustawę o obniżeniu uposażeń

jonaszewski 2 godziny temu Oceniono 7 razy 7

No to się dopiero teraz wszyscy rzucą dorabiać w spółkach i spółeczkach, jak nie osobiście, to obsadzając krewnych i znajomych... Nie dość, że poziom parlamentarzystów i tak systematycznie spadał, to teraz za dziadowską kwotę przyciągać będzie już chyba tylko totalne ameby. W byle firmie byle informatyk zarobi dwa razy tyle.