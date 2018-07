Rząd "na razie stoi na stanowisku", że ma rację. Rzeczniczka mówi o "niepotrzebnej dyskusji"

azx67 2 godziny temu Oceniono 24 razy 20

Zawsze ta sama durna śpiewka: "tego oczekiwali od nas Polacy". Tego co wy- fałszywe pis-dzielcze mendy robicie z państwem, nikt normalny nie oczekiwał. Tylko ciemniakom może się podobać to co wyprawiacie - oni nic nie rozumieją, bo im kurska tv wodę z mózgów zrobiła.