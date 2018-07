Komisja Europejska wszczyna procedurę. Co gdy Polska ją zlekceważy?

Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski procedurę ws. zmian w Sądzie Najwyższym. Decyzję podjęto ze względu na "brak postępu" w rozmowach z polskim rządem. Teraz rząd będzie miał miesiąc, żeby odpowiedzieć na formalne pismo Komisji. Rzecznik KE podkreślił, że taka decyzja została podjęta ze względu na "brak postępu" w rozmowach z polskim rządem oraz "nieuchronne wdrożenie nowego wielu emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego". Jednocześnie zapewnił, że komisja chce kontynuować dialog z Polską.

Rząd odpowiada Komisji Europejskiej

Rząd PiS już odpowiedział, że Bruksela musi się liczyć z długą przeprawą. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w rozmowie z PAP stwierdził, że "Trybunał Sprawiedliwości będzie miał trudne zadanie". Według niego na tym przykładzie okaże się, jakie są granice "ingerencji prawa wspólnotowego w zakres autonomii państwa UE".

A te jednak dość jasno określa unijne prawo. Wiadomo, co może się stać jeżeli Polska zlekceważy wezwanie komisji. Określono to w pięciu etapach postępowania.

W pierwszym etapie Komisja przesyła państwu, któremu zarzuciła łamanie prawa wezwanie do usunięcia uchybienia i wyznacza mu termin na odpowiedź - to zazwyczaj dwa miesiące.

Jeśli mimo to kraj nie wypełnia zobowiązań wynikających z prawa UE, to Komisja robi drugi krok - wysyła uzasadnioną opinię, czyli formalne wezwanie. Od tego momentu kraj członkowski ma kolejne dwa miesiące na usunięcie uchybień.

Kiedy wkracza Trybunał Sprawiedliwości

Jeżeli i tego nie zrobi, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Etap czwarty to wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary.

Etap piąty to wyrok Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli Trybunał stwierdzi, że dany kraj naruszył prawo UE, władze krajowe powinny podjąć działania w celu wykonania wyroku Trybunału. Jeśli mimo wyroku TSUE państwo członkowskie nadal go nie wykonuje, Komisja Europejska może po raz kolejny zwrócić się do Trybunału i zaproponować nałożenie kar pieniężnych.

Kara to miliony euro

Postępowanie przez Trybunałem maksymalnie może się toczyć dwa lata, a w wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia zakończyć się nałożeniem wielomilionowych kar. Wysokość kary jest zależna od PKB państwa członkowskiego. Maksymalna kara jednorazowa w przypadku Polski to ponad 4 miliony euro. Do tego dochodzą kary dodatkowe naliczane za każdy dzień od dnia stwierdzenia naruszenia prawa do dnia jego usunięcia. Są one zdecydowanie wyższe w przypadku nie podporządkowania się wyrokowi wydanemu w drugiej rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości. Maksymalnie może być to nawet 300 tysięcy euro dziennie.