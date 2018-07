Dowódca brygady WOT stracił stanowisko. Po tym, jak zaprosił na przysięgę Macierewicza

Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Arkadiusz Mikołajczyk został zdymisjonowany przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Stało się to tuż po tym, jak na przysięgę brygady w maju zaproszono byłego ministra Antoniego Macierewicza. Na uroczystość nie otrzymali zaproszenia obecni przedstawiciele MON - podaje Onet.pl. - Minister Błaszczak postąpił słusznie dymisjonując tego dowódcę WOT -u. Nie może być tak, że wojskowi sami wybierają sobie ministra obrony i ignorują urzędującego - komentuje w rozmowie z portalem jeden z generałów.

Pułkownik Mikołajczyk został skierowany do pełnienia innych obowiązków w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce

Tworzenie WOT zainicjował poprzedni minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który pod koniec 2015 r. powołał pełnomocnika ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, a kilka miesięcy później podpisał koncepcję utworzenia wojsk. Formalnie Wojska Obrony Terytorialnej zostały utworzone w styczniu 2017 r. na mocy ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pierwsze przysięgi złożono w maju tego samego roku.

"Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski" - czytamy na stronach MON.

Obecny szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w przyszłym roku szkolenia ochotników do WOT będą możliwe we wszystkich województwach. Do końca tego roku mają powstać 4 brygady, dotychczas uformowano ich 13. - Do końca 2019 roku, będziemy mieli struktury wszystkich 17 brygad w całej Polsce. W 2025 roku wszystkie brygady mają osiągną pełną gotowość - zapewnił minister.