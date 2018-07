Specjalny apel polskich biskupów do polityków. "O ochronę życia wszystkich poczętych dzieci"

kwiatpatologii 22 minuty temu Oceniono 8 razy 8

"Ochrona prawa do życia"

No żesz kruwa wasza mać wy czarni okupanci, co to za życie jako roślina?

Zresztą nie ma sensu pytać, watykańczycy na życie narodzone leją ciepłym moczem (często spermą).